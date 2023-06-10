Beşiktaş'tan Ante Rebic'e resmi teklif

Gelecek sezon çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş son olarak Milan'da oynayan Ante Rebic için resmi teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Ante Rebic'e resmi teklif
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10 Haziran 2023 16:57
Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için sıkı çalışmalarına devam ediyor.

Listesine pek çok isim alan siyah beyazlılarda takviye yapılacak mevkilerden biri de kanat bölgesiydi. Adaylar arasında ise Milan'da forma giyen Ante Rebic ismi öne çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Beşiktaş, 29 yaşındaki Ante Rebic'in transferi için Milan'a resmi teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar, Hırvat futbolcu için İtalya ekibinden cevap beklemeye geçti.

BU SEZON 42 MAÇTA FORMA GİYDİ

Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 42 mücadelede giyen Ante Rebic ülkesi adına 3 gol kaydetti, 4 de asist yaptı. Ante Rebic, her iki kanat dışında forvet ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. 

 
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