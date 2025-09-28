28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
16:00
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
13:15
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
16:00
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
15:30
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
15:30
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
16:00
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
13:30
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
15:00
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
16:00
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
16:30
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
16:00
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
16:00
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'ta yıldızlar ilk 11'e dönüyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Sergen Yalçın maçın ilk 11'ini belirledi.

calendar 28 Eylül 2025 09:50
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yıldızlar ilk 11'e dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

KARTAL'DA İKİ EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz forma giyemeyecek. RAMS Başakşehir karşısında sakatlanan Salih Uçan iyileşemedi. Öte yandan sol fibula kemiğinde ödem tespit edilen Demir Ege Tıknaz da kadroda yer almayacak.


SELÇUK İNAN'A KARŞI TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı bugüne kadar 4 kez sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalardan sadece birini kazanırken, iki kez mağlup oldu ve bir maç da berabere sonuçlandı.

16 SEZON SONRA KARŞI KARŞIYALAR

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de 16 sezon sonra rakip olacak. İki takım son olarak 2008-2009 sezonunda karşılaşmış, Kartal bu mücadelelerden 5-2 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

ABRAHAM VE SILVA FORMDA

Kayserispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin mimarları Tammy Abraham ve Rafa Silva, performanslarıyla dikkat çekti. Portekizli yıldız, kariyerinde ilk kez hat-trick yaparken, İngiliz forvet Abraham da 5 maçlık suskunluğunu bozdu.

YENİ YILDIZLAR SAHNE ALACAK

Kayserispor maçında statü gereği forma giyemeyen yeni transferler Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, Kocaelispor karşısında görev verilmesi halinde sahada olacak.

DERBİ ÖNCESİ MORAL PEŞİNDE

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaelispor'u mağlup ederek hem zirve yarışında iddiasını sürdürmek hem de gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.