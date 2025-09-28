Beşiktaş'ta yıldızlar ilk 11'e dönüyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
KARTAL'DA İKİ EKSİK VAR
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz forma giyemeyecek. RAMS Başakşehir karşısında sakatlanan Salih Uçan iyileşemedi. Öte yandan sol fibula kemiğinde ödem tespit edilen Demir Ege Tıknaz da kadroda yer almayacak.
SELÇUK İNAN'A KARŞI TEK GALİBİYET
Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı bugüne kadar 4 kez sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalardan sadece birini kazanırken, iki kez mağlup oldu ve bir maç da berabere sonuçlandı.
16 SEZON SONRA KARŞI KARŞIYALAR
Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de 16 sezon sonra rakip olacak. İki takım son olarak 2008-2009 sezonunda karşılaşmış, Kartal bu mücadelelerden 5-2 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrılmıştı.
ABRAHAM VE SILVA FORMDA
Kayserispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin mimarları Tammy Abraham ve Rafa Silva, performanslarıyla dikkat çekti. Portekizli yıldız, kariyerinde ilk kez hat-trick yaparken, İngiliz forvet Abraham da 5 maçlık suskunluğunu bozdu.
YENİ YILDIZLAR SAHNE ALACAK
Kayserispor maçında statü gereği forma giyemeyen yeni transferler Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, Kocaelispor karşısında görev verilmesi halinde sahada olacak.
DERBİ ÖNCESİ MORAL PEŞİNDE
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaelispor'u mağlup ederek hem zirve yarışında iddiasını sürdürmek hem de gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.
