Beşiktaş'ta yeni sezon, yeni kimlik!

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarında yaptığı hamlelerle 2025-2026'da yeni bir "kimlik" ile taraftarlarının karşısına çıkacak.
Siyah-beyazlı takım, yaz transfer döneminde kadrosuna 12 futbolcu katarken, 25 oyuncuyla da yollarını ayırdı.
Beşiktaş'taki "kimlik" değişimi, teknik direktör koltuğuna da yansıdı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılırken, yerine siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın getirildi.
Siyah-beyazlı takım, yaz transfer döneminde kadrosuna 12 futbolcu katarken, 25 oyuncuyla da yollarını ayırdı.
Beşiktaş'taki "kimlik" değişimi, teknik direktör koltuğuna da yansıdı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılırken, yerine siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın getirildi.