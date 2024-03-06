Beşiktaş'ta yabancı kadrosuna neşter: 9 ayrılık kararı

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması doğrultusunda yabancı kadrosu büyük ölçüde değişecek.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Fernando Santos hem yapılacak transferler hem de gönderilecek isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda kiralık gidenlerle birlikte 17 yabancı bulunuyor.
Yeni sezonda yabancı sayısı 12'ye düşürülecek. Bu kapsamda, kiralık gönderilen Valentin Rosier, Jean Onana, Francisco Montero ve sözleşmesi bitecek Ajdin Hasic'le yollar ayrılacak.
Ante Rebic, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar yeni sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Yurt dışında piyasaları olan Daniel Amartey ve Jackson Muleka da büyük olasılıkla elden çıkarılacak. Beşiktaş yaz transfer döneminde 4 yeni yabancıyla kadrosunu güçlendirecek.
12 YABANCIYA ULAŞILACAK
Mevcut kadrodaki 9 yabancıyı göndermenin hesaplarını yapan Kartal'da böylece toplamda 12 yabancıya ulaşılacak. Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunda kulüpler kadrolarında 12 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Sahaya çıkacak kadroda yabancı sınırlaması olmayacak.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Fernando Santos hem yapılacak transferler hem de gönderilecek isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda kiralık gidenlerle birlikte 17 yabancı bulunuyor.
Yeni sezonda yabancı sayısı 12'ye düşürülecek. Bu kapsamda, kiralık gönderilen Valentin Rosier, Jean Onana, Francisco Montero ve sözleşmesi bitecek Ajdin Hasic'le yollar ayrılacak.
Ante Rebic, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar yeni sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Yurt dışında piyasaları olan Daniel Amartey ve Jackson Muleka da büyük olasılıkla elden çıkarılacak. Beşiktaş yaz transfer döneminde 4 yeni yabancıyla kadrosunu güçlendirecek.
12 YABANCIYA ULAŞILACAK
Mevcut kadrodaki 9 yabancıyı göndermenin hesaplarını yapan Kartal'da böylece toplamda 12 yabancıya ulaşılacak. Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunda kulüpler kadrolarında 12 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Sahaya çıkacak kadroda yabancı sınırlaması olmayacak.