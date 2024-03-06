Beşiktaş'ta yabancı kadrosuna neşter: 9 ayrılık kararı

'ta yeni sezon planlaması doğrultusundaFutbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Fernando Santos hem yapılacak transferler hem de gönderilecek isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda kiralık gidenlerle birlikte 17 yabancı bulunuyor.Yeni sezonda yabancı sayısı 12'ye düşürülecek. Bu kapsamda, kiralık gönderilenve sözleşmesi bitecek'le yollar ayrılacak.veyeni sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Yurt dışında piyasaları olanveda büyük olasılıkla elden çıkarılacak. Beşiktaş yaz transfer döneminde 4 yeni yabancıyla kadrosunu güçlendirecek.Mevcut kadrodakiKartal'da böylece toplamda 12 yabancıya ulaşılacak. Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunda kulüpler kadrolarında 12 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Sahaya çıkacak kadroda yabancı sınırlaması olmayacak.