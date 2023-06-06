Beşiktaş'ta veda maçına ilgi yoğun

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son maçına çıkan Beşiktaş'ta bazı oyuncular takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta veda maçına ilgi yoğun
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06 Haziran 2023 11:23
Şenol Güneş yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş sezonu galibiyetle kapatmak istiyor.

Evinde oynayacağı Konyaspor maçı ile birlikte sezonu tamamlayacak olan Beşiktaş, taraftarı önünde üç puan peşinde olacak. Beşiktaş taraftarını ilgilendiren bir diğer olaysa bu maç takımdaki bazı oyuncuların son maçı olabilir.

6 OYUNCUNUN VEDA MAÇI

Sezon sonunda futbola veda edecek Atiba Hutchinson'ın yanı sıra takımdan ayrılması beklenen Romain Saiss, Tayfur Bingöl, Jackson Muleka, Georges-Kévin N'Koudou ve Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'la çıkacağı son maç olabileceği iddia edildi. 

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