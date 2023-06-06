Beşiktaş'ta veda maçına ilgi yoğun

Şenol Güneş yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş sezonu galibiyetle kapatmak istiyor.
Evinde oynayacağı Konyaspor maçı ile birlikte sezonu tamamlayacak olan Beşiktaş, taraftarı önünde üç puan peşinde olacak. Beşiktaş taraftarını ilgilendiren bir diğer olaysa bu maç takımdaki bazı oyuncuların son maçı olabilir.
6 OYUNCUNUN VEDA MAÇI
Sezon sonunda futbola veda edecek Atiba Hutchinson'ın yanı sıra takımdan ayrılması beklenen Romain Saiss, Tayfur Bingöl, Jackson Muleka, Georges-Kévin N'Koudou ve Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'la çıkacağı son maç olabileceği iddia edildi.
Evinde oynayacağı Konyaspor maçı ile birlikte sezonu tamamlayacak olan Beşiktaş, taraftarı önünde üç puan peşinde olacak. Beşiktaş taraftarını ilgilendiren bir diğer olaysa bu maç takımdaki bazı oyuncuların son maçı olabilir.
6 OYUNCUNUN VEDA MAÇI
Sezon sonunda futbola veda edecek Atiba Hutchinson'ın yanı sıra takımdan ayrılması beklenen Romain Saiss, Tayfur Bingöl, Jackson Muleka, Georges-Kévin N'Koudou ve Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'la çıkacağı son maç olabileceği iddia edildi.