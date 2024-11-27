Beşiktaş'ta Van Bronckhorst yerine iki aday!

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst yerine iki aday bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın ve Niko Kovac listede yer alıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Van Bronckhorst yerine iki aday!
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27 Kasım 2024 08:11
Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 yenildi. Böylece lider Galatasaray'la puan farkı 13'e çıktı. Tüm spor otoriteleri kasım ayı bitmeden lige havlu atıldığı görüşünde birleşti.

ARAYIŞLAR BAŞLADI

Kısa süre önce ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Kimse van Bronckhorst'un kovulmasını beklemesin" demişti. Çünkü Van Bronckhorst'u sert bir dille eleştiren Sergen Yalçın'ın da bu haftaları aynı puanla kapattığı ve sonunda ligi şampiyon olarak bitirdiği ifade edilmişti. Yönetimin GvB'nin durumuyla ilgili Fenerbahçe derbisine kadar bekleme kararı aldığı, diğer yandan da teknik direktör arayışları içine başladığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN

Siyah-beyazlı yönetimin, yerli hoca konusundaki 1 numaralı adayının Sergen Yalçın olduğu bildirildi.

YABANCI ADAYI KOVAC

Beşiktaş'ta yabancı hoca konusu da masada... İdarecilerin bu konudaki favorisinin ise Niko Kovac olduğu belirtildi. Son olarak Almanya temsilcisi Wolfsburg'u çalıştıran ve Mart ayında ayrılan 53 yaşındaki Hırvat hoca, kariyerinde daha önce; Monaco, Bayern Münih, Frankfurt ve Hırvatistan takımlarını da çalıştırmıştı. Bayern Münih'le 2018- 19 sezonunda Bundesliga'yı kazanan Kovac, hem Bayern'le hem de Frankfurt'la Almanya Kupası'nı da kaldırmış ve Almanya Süper Kupası'nda da 1 kez zafer yaşamıştı.

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