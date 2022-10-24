KREDİSİNİ YÜKSELTMEK İSTİYOR

YÖNETİM ARKASINDA AMA...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael adına bu maç büyük önem taşıyor.Trabzonspor karşılaşmasının 2-2 sona ermesinin ardından Vodafone Park'ta yer alan binlerce taraftarın istifaya davet ettiği Fransız çalıştırıcı, Hatayspor karşılaşmasını kazanıp kredisini artırmak istiyor.Ligde pazar günü Ümraniyespor'la Dolmabahçe'de oynanacak müsabakaya eli güçlü bir şekilde çıkmak isteyen Ismael, dominant bir futbol ve net bir skorla Hatay'dan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın her fırsatta destek açıklaması yaptığı Fransız teknik adam, eğer takımıyla Hatayspor karşısından galibiyet dışında bir sonuçla ayrılırsa taraftarın tepkisinin artması öngörülüyor.