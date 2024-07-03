Beşiktaş'ta Valentin Rosier: "Verin tazminatımı ayrılayım"

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, bir yıllık kontratı kalan Valentin Rosier, siyah beyazlı kulüpten ayrılmaya sıcak baktığını belirtti..

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier: 'Verin tazminatımı ayrılayım'
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03 Temmuz 2024 11:01
Son güncelleme 03 Temmuz 2024 12:28
Beşiktaş'ın geçen sezon Nice'e satın alma opsiyonlu kiralık olarak yolladığı Valentin Rosier, siyah beyazlı kulüpten ayrılmaya sıcak baktığını belirtti.

Fransız futbolcu takımla çalışmaların startını verirken "Eğer beni istemiyorlarsa ayrılmaya hazırım. Tazminatımı verirlerse giderim" dedi.

Yönetimin 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rosier ile ilgili kararının teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un bu oyuncu ile ilgili görüşünü bildirmesinden sonra vereceği öğrenildi.



126 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş kariyerinde 126 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 6 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.

27 yaşındaki Fransız sağ bekin Beşiktaş ile olan kontratı 2025 yılıdna sona erecek.  

 
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