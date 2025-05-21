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Beşiktaş'ta transfer mesaisi: Ole'nin 4 isteği var!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Solskjaer ve Eduard Graf üçlüsü yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için koordineli şekilde çalışıyor.

calendar 21 Mayıs 2025 10:42
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta transfer mesaisi: Ole'nin 4 isteği var!
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Yeni sezonun kadro planlaması için Ümraniye'de sık sık teknik ekip ile bir araya gelen Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Scouting Direktörü Eduard Graf ile düzenli toplantılar yapıyor. Bu toplantılarda transfer listesinde yer alan isimler, hem teknik yeterlilik hem de maliyet açısından detaylı şekilde değerlendiriliyor.

SOLSKJAER 4 NOKTAYA TAKVİYE İSTEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezonda mutlaka transfer yapılmasını istediği dört bölgeyi yönetime iletti.

Norveçli çalıştırıcının öncelikleri arasında tartışmasız bir santrfor, iki kanatta da oynayabilen bir hücum oyuncusu, güçlü bir 6 numara ve tecrübeli bir stoper yer alıyor.

Başkan Adalı ise özellikle forvet transferine ayrı bir önem veriyor. Yeni golcünün, siyah-beyazlıları şampiyonluk yarışında ön plana taşıyacak kalitede olmasına özen gösteriliyor. Bu nedenle transfer süreci titizlikle yürütülüyor.

RESMİ TEMASLARA BAŞLANACAK

Kenar oyuncusu ve stoper transferi için ise scouting direktörü Eduard Graf'ın çalışmaları devam ediyor. Graf'ın önerdiği oyuncuları değerlendiren Solskjaer'in vereceği karara göre kulüplerle resmi temaslara başlanacak. 


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