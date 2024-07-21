Beşiktaş'ta transfer Aboubakar'a bağlı!

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılardan ayrılmak istemiyor. Kamerunlu golcü takımdan ayrılmazsa santrfor transferi rafa kaldırılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta transfer Aboubakar'a bağlı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2024 10:24
Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri de Vincent Aboubakar.

TRANSFER İPTAL OLABİLİR

Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin yanına bir forvet daha almak iste de Aboubakar, ayrılığı bir türlü kabul etmiyor. Sezon başına 3.1 milyon Euro kazanan Aboubakar, 1 yıllık kontratını Beşiktaş'ta tamamlamak istiyor.

Kamerunlu golcü ikna edilemezse santrfor takviyesi rafa kaldırılacak.

Beşiktaş'ta geçen sezon kadro dışı da kalan Aboubakar, süre bulduğu 34 karşılaşmada 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery