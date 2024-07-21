Beşiktaş'ta transfer Aboubakar'a bağlı!

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri de Vincent Aboubakar.
TRANSFER İPTAL OLABİLİR
Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin yanına bir forvet daha almak iste de Aboubakar, ayrılığı bir türlü kabul etmiyor. Sezon başına 3.1 milyon Euro kazanan Aboubakar, 1 yıllık kontratını Beşiktaş'ta tamamlamak istiyor.
Kamerunlu golcü ikna edilemezse santrfor takviyesi rafa kaldırılacak.
Beşiktaş'ta geçen sezon kadro dışı da kalan Aboubakar, süre bulduğu 34 karşılaşmada 12 gol attı ve 3 asist yaptı.
TRANSFER İPTAL OLABİLİR
Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin yanına bir forvet daha almak iste de Aboubakar, ayrılığı bir türlü kabul etmiyor. Sezon başına 3.1 milyon Euro kazanan Aboubakar, 1 yıllık kontratını Beşiktaş'ta tamamlamak istiyor.
Kamerunlu golcü ikna edilemezse santrfor takviyesi rafa kaldırılacak.
Beşiktaş'ta geçen sezon kadro dışı da kalan Aboubakar, süre bulduğu 34 karşılaşmada 12 gol attı ve 3 asist yaptı.