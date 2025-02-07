Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine isimleri dahil etmeyi sürdürüyor.
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Kırklarelispor'la oynadığı maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskajer, ekibine yeni isimlerin katılabileceğini söylemişti.
Manchester United'da performans analisti olarak görev yapan Tom Green, Beşiktaş'a katıldı. Green, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alacak. İstanbul'a gelen Tom Green, çalışmalara başladı.
Solskjaer maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz aslında hocalar olarak çok iyi çalışıyoruz. Burada herkes çok iyi. Biz birilierini getireceksek daha çalışkan insanları getirmemiz gerekiyor. Tom, futbol görüşü çok iyi olan bir analizci. Daha önce birlikte çalıştım. Bize değer katacak. John Vik'le birlikte çalıştım bize desteği olacak. Bu alanda bir takviye istersem başkanımızın bana destek olacağını biliyorum. Adım adım daha iyi bir Beşiktaş inşa etmek için bu mücadeleyi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta teknik ekibe takviye: Tom Green
Manchester United'da analizci olarak görev alan Tom Green, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine katıldı.
Son güncelleme 07 Şubat 2025 18:21
Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine isimleri dahil etmeyi sürdürüyor.
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