Beşiktaş'ta Tayyip Talha yeni pozisyonunda olmadı

Beşiktaş'ta Jonas Svensson'un yokluğunda sağ bek oynayan Tayyip Talha Sanuç, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha yeni pozisyonunda olmadı
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17 Mart 2025 08:41
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Tayyip Talha Sanuç'u Jonas Svensson'un yokluğunda son iki maçtır sağ bekte oynattı.

2 MAÇ 2 YENİLGİ

Tayyip'in sağ bek oynadığı ilk Gaziantep mücadelesinden 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, bu hafta da 9 kişi kalan Konyaspor'a tek golle mağlup oldu.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş formasını bu sezon 15 kez giyen Türk stoper, gol veya asist katkısı sağlamadı.
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