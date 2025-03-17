Beşiktaş'ta Tayyip Talha yeni pozisyonunda olmadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Tayyip Talha Sanuç'u Jonas Svensson'un yokluğunda son iki maçtır sağ bekte oynattı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
2 MAÇ 2 YENİLGİ
Tayyip'in sağ bek oynadığı ilk Gaziantep mücadelesinden 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, bu hafta da 9 kişi kalan Konyaspor'a tek golle mağlup oldu.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasını bu sezon 15 kez giyen Türk stoper, gol veya asist katkısı sağlamadı.
2 MAÇ 2 YENİLGİ
Tayyip'in sağ bek oynadığı ilk Gaziantep mücadelesinden 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, bu hafta da 9 kişi kalan Konyaspor'a tek golle mağlup oldu.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasını bu sezon 15 kez giyen Türk stoper, gol veya asist katkısı sağlamadı.