Beşiktaş'ta sistem değişiyor

Ligde zirve yarışından uzakta kalan Beşiktaş, ara transfer dönemini hareketli geçirdi



Kadro planlamasında değişikliklere giden ve şimdiden gelecek sezonu düşünmeye başlayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim'i transfer etti. Wout Weghorst, Josef de Souza, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan ve Oğuzhan Akgün takımdan ayrılan isimler oldu.



SİSTEM DEĞİŞİYOR



Sol bek, ön libero ve sol kanat için de son dakikada bir takviyeye çalışan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in lige dönüşle birlikte kadroda ve dizilişte değişiklikler yapacağı kaydedildi. Güneş'in, sık sık kullandığı 4-1-4-1 dışında, 4-2-3-1 sistemine de takımı çalıştırdığı belirtildi.





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