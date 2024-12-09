Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe

Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel'in destek verdiği Serdar Topraktepe, sezon sonuna kadar görevi sürdürmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe
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09 Aralık 2024 08:47
Son güncelleme 09 Aralık 2024 08:50
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası üçüncü defa takımın başına geçici hoca olarak getirilen Serdar Topraktepe, derbi galibiyeti ile rüştünü bir kez daha ispatladı.

Siyah-beyazlı takımda moraller yerine gelirken kulüp başkanı Hüseyin Yücel, 48 yaşındaki teknik adama övgüler yağdırdı. Yücel, 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından, "Kendisi bırakmadığı sürece ben Serdar Hoca'yla yola devam etmek isterim" açıklamasında bulundu. Bu sözlerin ardından gözler Topraktepe'ye çevrildi.

GÖREVİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Serdar Topraktepe, geçen sezon da iki kez geçici olarak teknik sorumluluğu üstlenmiş ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın müzesine taşıyan isim olmuştu. Topraktepe'nin de 29 Aralık tarihinde olağanüstü seçimli genel kurula kadar oynanacak maçlardan iyi sonuçlar elde edip, kalıcı olarak görevini sürdürmek istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekip, kongre öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşırken Süper Lig'de Adana Demirspor ve Alanyaspor ile oynayacak. Beşiktaş, Adana Demir'e konuk olacak, Alanya'yı ise Dolmabahçe'de ağırlayacak.

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