Beşiktaş'ta Sandro Kulenovic operasyonu

Beşiktaş, Dinamo Zagreb'in forveti Sandro Kulenovic'i yakın takibine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Sandro Kulenovic operasyonu
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13 Ocak 2025 09:46
Son güncelleme 13 Ocak 2025 09:48
Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.

Polonyalı gazeteci Pawel Golaszewski'nin habere göre; Beşiktaş ve Legia Varşova, 25 yaşındaki Hırvat golcüyü transfer etmek için yarışa girdi.

KULÜPTEKİ TEK FORVET 

Haberde, Kulenovic'in Zagreb ekibinden de yeni sözleşme teklifi beklediği ve Bruno Petkovic'in sakatlığı sonrası kulüpteki tek forvet olan Kulenovic'in yönetim tarafından da kaybedilmek istenmediği yazıldı. 

PERFORMANSI

1.91 boyundaki Sandro Kulenovic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 14 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 

 
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