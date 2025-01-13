Beşiktaş'ta Sandro Kulenovic operasyonu

Polonyalı gazeteci Pawel Golaszewski'nin habere göre; Beşiktaş ve Legia Varşova, 25 yaşındaki Hırvat golcüyü transfer etmek için yarışa girdi.



KULÜPTEKİ TEK FORVET



Beşiktaş , kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.

Haberde, Kulenovic'in Zagreb ekibinden de yeni sözleşme teklifi beklediği ve Bruno Petkovic'in sakatlığı sonrası kulüpteki tek forvet olan Kulenovic'in yönetim tarafından da kaybedilmek istenmediği yazıldı.





PERFORMANSI



1.91 boyundaki Sandro Kulenovic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 14 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.



