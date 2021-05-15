Beşiktaş'ta şampiyonluk asisti

Beşiktaş'ı bu sezon Vincent Aboubakar ile birlikte sürükleyen ve şampiyonluk yarışında son haftalara önde girmesini sağlayan, şampiyonluğu getiren en önemli isim, Rachid Ghezzal. Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Cezayirli oyuncu, 9 yıllık kariyerinin en parlak günlerini geçirdi.Rachid Ghezzal, asistleriyle Beşiktaş'a hayat verdi ama asıl asist, 5 Ekim 2020'de yani transfer döneminin son gününde geldi. Sergen Yalçın, transferin son anlarında kendisine sunulan Rachid Ghezzal seçeneğini hemen kabul etti. Yönetim ise transferi yetiştirebilmek için zamanla yarıştı. Transferin gerçekleşmesi için büyük çaba harcayan Beşiktaş yönetimi, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala, evraklı TFF'ye yetiştirdi. Trafiğe takılmamak için motorlu kurye hamlesi yapan Beşiktaş yönetimi, o sırada şampiyonluk asisti yaptığından habersizdi. İşte o Rachid Ghezzal hamlesi, Beşiktaş'ın tarihi şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Rachid Ghezzal asistleriyle sezona damga vurdu. İşte Rachid Ghezzal'ın bu sezon başardıkları...Beşiktaş'ın ana üreticisi olan Rachid Ghezzal, 2015/16'da Lyon'da sezon boyunca yaptığı 19 gollük skor katkısını geçti. Yıldız oyuncu, bu sezon 32 maçta 6 gol ve 18 asistlik performansıyla, 5 sezon önceki 38 maçlık periyottaki 10 gol, 9 asistlik performansını geride bıraktı.Süper Lig'de 18 asistle asist krallığının zirvesinde yer alan 28 yaşındaki oyuncu, son 15 yılın en çok golle sonuçlanan pas veren oyuncusu olacak.Son 15 yılda 2010-11'de Alex de Souza ve 2012-13'te Bursaspor'da Pablo Martin Batalla, sezonu 17'şer asistle tamamlayarak asist krallığında zirvede yer almıştı."Beşiktaş'ın öyle bir oyuncusu var ki çilingir, sezonun çilingiri. Beşiktaş tarihine de girdi, altın harflerle adını yazdırdı. 15 asist yapan Ghezzal. Asist gibi asist, asistin babasını yapıyor, inanılmaz bir oyuncu, sezonun en önemli transferi."2012/13 20 maç, 1 gol 1 asist2013/14 Sakatlığı nedeniyle oynamadı2014/15 23 maç, 0 gol 3 asist2015/16 38 maç, 10 gol 9 asist2016/17 38 maç, 3 gol 7 asist2017/18 35 maç, 2 gol 4 asist2018/19 23 maç, 3 gol 0 asist2019/20 21 maç, 1 gol 1 asist2020/21 31 maç, 8 gol 18 asist