SALİH UÇAN PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

TARAFTARLAR MEMNUN KALDI

KAMP DÖNEMİNİN YILDIZLARINDAN BİRİYDİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 yendi. Bu maçta ön plana çıkan isimlerden biri de Salih Uçan oldu. Salih Uçan, taraftarların beğenisini kazandı.Geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de geçiren Salih Uçan, Kayserispor maçında 77 kez ile en fazla topla buluşan isim oldu. Yüzde 89.7'lik pas isabetinin yanı sıra Salih, rakip yarı alanda da yüzde 72 başarı pas oranı yakaladı.Öte yandan sosyal medyada taraftarlar, tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili memnuniyetini paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Salih'in takıma büyük güç katacağı görüşünde birleşti.Sezon öncesi kampında da Salih Uçan takımda öne çıkan isimlerden biri oldu. Uçan, bu sezona çok daha farklı bakıyor. Futbola tam anlamıyla odaklanan Uçan, Beşiktaş'ta bu sezon şampiyonluk yaşamak istiyor.