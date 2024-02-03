Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan büyük fedakarlık!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Salih Uçan, yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan alınmıştı. Bu karşılaşmanın ardından 16 Ocak'ta Eyüpspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakada iğneyle sahaya çıkan Salih, siyah-beyazlıları öne geçiren golü kaydederken, devre arasında yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.



SAKAT SAKAT MAÇA ÇIKTI



Bu sakatlığın ardından en az 2 hafta dinlendirilmesi yönünde rapor verilen tecrübeli orta saha oyuncusu, hem takımdaki eksikler hem de Teknik Direktör Fernando Santos'un isteğiyle Sivasspor deplasmanında da 11'de görev aldı.



Bu maç öncesinde grip olan ve yüksek ateşle Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmayan 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığının nüksetmesinin ardından formasından bir süre ayrı kalacak.



SEZON PERFORMANSI



Süper Lig'in ikinci devresi henüz yeni başlarken, Salih Uçan 28 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda takımına 3 gol, 5 asistlik katkı veren başarılı futbolcu, gerek Afrika Uluslar Kupası sebebiyle oluşan oyuncu eksikliği gerekse sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sakatlığına rağmen görev yaptı.



