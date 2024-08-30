Beşiktaş'ta Salih Uçan'a gol için 2 dakika yetiyor!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde ilk 11'de forma giyen ancak yeni sezonda kadrodaki yerini kaybeden Salih Uçan, buna rağmen sezona gol anlamında çok iyi başladı.
30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı iki maçta sadece 4 dakika süre aldı.
Salih Uçan, iki maçta 4 dakika süre almasına rağmen 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başardı.
Yıldız isim, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında 1 asist yaparken, Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında da son dakikalarda oyuna girdi ve takımının beşinci golünü attı.
Salih Uçan böylece ortalama 2 dakikada bir gol katkısında bulunmuş oldu.
30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı iki maçta sadece 4 dakika süre aldı.
Salih Uçan, iki maçta 4 dakika süre almasına rağmen 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başardı.
Yıldız isim, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında 1 asist yaparken, Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında da son dakikalarda oyuna girdi ve takımının beşinci golünü attı.
Salih Uçan böylece ortalama 2 dakikada bir gol katkısında bulunmuş oldu.
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