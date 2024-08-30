Beşiktaş'ta Salih Uçan'a gol için 2 dakika yetiyor!

Beşiktaş'ta bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden Salih Uçan, oyuna sonradan girdiği 2 karşılaşmada 4 dakika süre almasına rağmen iki gole katkıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Salih Uçan'a gol için 2 dakika yetiyor!
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30 Ağustos 2024 12:43
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde ilk 11'de forma giyen ancak yeni sezonda kadrodaki yerini kaybeden Salih Uçan, buna rağmen sezona gol anlamında çok iyi başladı.

30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı iki maçta sadece 4 dakika süre aldı.

Salih Uçan, iki maçta 4 dakika süre almasına rağmen 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Yıldız isim, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında 1 asist yaparken, Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında da son dakikalarda oyuna girdi ve takımının beşinci golünü attı. 

Salih Uçan böylece ortalama 2 dakikada bir gol katkısında bulunmuş oldu.

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