BEŞİKTAŞ 4 OYUNCUDAN YOKSUN

FENERBAHÇE DERBİSİYLE DÖNECEKLER

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta teknik heyet, milli arayı iple çekiyor. Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Welinton Souza gibi isimler, ligler başlamadan sakatlık yaşamıştı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine kadar sakat oyuncuların dönmesi bekleniyor.Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Welinton henüz takıma dönemedi. Josef de Souza ise sakatlık sonrası 20 dakika süre alabildi ve kırmızı kart cezası nedeniyle formadan uzak kaldı. Yeni transferlerden Dele Alli ise Ankaragücü deplasmanında gol sevinci yaşadı ancak; sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçını kaçırdı.4 futbolcudan yoksun olan Beşiktaş'a milli ara ilaç gibi gelecek. Bu oyuncuların tamamının milli ara dönüşü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte formalarına kavuşması bekleniyor.