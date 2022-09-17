Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta teknik heyet, milli arayı iple çekiyor. Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Welinton Souza gibi isimler, ligler başlamadan sakatlık yaşamıştı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine kadar sakat oyuncuların dönmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ 4 OYUNCUDAN YOKSUN
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Welinton henüz takıma dönemedi. Josef de Souza ise sakatlık sonrası 20 dakika süre alabildi ve kırmızı kart cezası nedeniyle formadan uzak kaldı. Yeni transferlerden Dele Alli ise Ankaragücü deplasmanında gol sevinci yaşadı ancak; sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçını kaçırdı.
FENERBAHÇE DERBİSİYLE DÖNECEKLER
4 futbolcudan yoksun olan Beşiktaş'a milli ara ilaç gibi gelecek. Bu oyuncuların tamamının milli ara dönüşü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte formalarına kavuşması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ 4 OYUNCUDAN YOKSUN
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Welinton henüz takıma dönemedi. Josef de Souza ise sakatlık sonrası 20 dakika süre alabildi ve kırmızı kart cezası nedeniyle formadan uzak kaldı. Yeni transferlerden Dele Alli ise Ankaragücü deplasmanında gol sevinci yaşadı ancak; sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçını kaçırdı.
FENERBAHÇE DERBİSİYLE DÖNECEKLER
4 futbolcudan yoksun olan Beşiktaş'a milli ara ilaç gibi gelecek. Bu oyuncuların tamamının milli ara dönüşü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte formalarına kavuşması bekleniyor.