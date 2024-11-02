Beşiktaş'ta sakatlık: Immobile

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile, devre arasında oyundan çıktı. beIN Sport'un haberine göre, İtalyan golcünün ağrıları nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.
Beşiktaş'ta Immobile yerine ikinci yarının başında Mustafa Erhan Hekimoğlu, oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile, devre arasında oyundan çıktı. beIN Sport'un haberine göre, İtalyan golcünün ağrıları nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.
Beşiktaş'ta Immobile yerine ikinci yarının başında Mustafa Erhan Hekimoğlu, oyuna dahil oldu.