Beşiktaş'ta sakatlık: Emirhan Topçu

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Kasımpaşa maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta sakatlık: Emirhan Topçu
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07 Nisan 2025 20:18
Son güncelleme 07 Nisan 2025 20:21
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlandı. Emirhan, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Emirhan, daha sonra 15. dakikada kendisini bir kez daha yere bıraktı ve oyundan çıktı.

Beşiktaş'tan sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Emirhan Topçu yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

Emirhan, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.

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