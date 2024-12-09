Beşiktaş'ta sakatlık: Ciro Immobile

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık: Ciro Immobile
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09 Aralık 2024 19:51
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Ciro Immobile'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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