Beşiktaş'ta Romain Saiss için geri sayım

Fas Milli Takımı'nda yer alan stoper Romain Saiss, 13 Haziran'dan sonra bir aksilik olmazsa Beşiktaş formasını giyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Romain Saiss için geri sayım
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08 Haziran 2022 09:25
Domagoj Vida ile yollarını ayıran Beşiktaş , tecrübeli bir savunmacıyı kadrosuna katmak için uğraşıyor.

Bu anlamda Kara Kartal, bonservisi Juventus'ta bulunan Daniele Rugani için girişimlerini sürdürüyordu. Daha önce de listede yer alan Romain Saiss ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.

BİR GÖRÜŞME DAHA

Fas Milli Takımı ile şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan 32 yaşındaki oyuncunun maçları 13 Haziran'da bitecek. Yıldız futbolcunun menajeri, daha sonrasında Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. Yapılacak görüşme sonrasında imzaların atılabileceği bilgisine ulaşıldı.

SERBEST KALACAK

Saiss'in, İngiliz ekibi Wolves ile olan sözleşmesi sona erecek ve serbest kalacak.  

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