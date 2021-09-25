Beşiktaş'ta Pjanic, Oğuzhan ve Salih sakatlandı

Altay deplasmanında eksik çıkan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan da sakatlandı

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaş'ta Pjanic, Oğuzhan ve Salih sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2021 21:37
Süper Lig'de Altay deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta üç sakatlık daha yaşandı.

Siyah-beyazlıların yıldız isimlerinden Miralem Pjanic ile Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Maçın 32. dakikasında kenara gelen Miralem Pjanic, yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Oğuzhan Özyakup ise 76. dakikada arka adalesini tuttu ve oyundan alındı, yerine Can Bozdoğan girdi.

SALİH UÇAN DA SAKATLANDI

Salih Uçan, Altay maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşadı. Stattan görevlilerin yardımı ile ayrılan Salih'in durumu cumartesi günü yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan Atiba ve Oğuzhan Özyakup'un Ajax maçında oynama ihtimallerinin oldukça düşük olduğu öğrenildi.

Ayrıca Beşiktaş'ta UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın da Ajax maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN SAKAT FUTBOLCULARI

Domagoj Vida
Welinton
Necip Uysal
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Rachid Ghezzal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Cyle Larin
Michy Batshuayi
Francisco Montero (Hasta)
Salih Uçan
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson

METİN TEKİN

Gerçekten açıklamak çok kolay değil, 10. sakatlık var, 12 eksik var. Eksiklerden bir kadro var, çok ciddi bir Beşiktaş kadrosu, bir tek kaleci yok.

ÖNDER ÖZEN

İlk defa böyle bir 11 gördük, ilginç, 7 yerli, 4 yabancı. 31'de değişiklik oldu, 8+3'e döndü, 8+3 kuralı terse döndü. Beşiktaşlı bütün oyuncular sakat. Uzun yıllardır ligimizde bu kadar önemli oyuncuların, bu kadar sayıca fazla eksik olduğu bir hafta görüyorum bir takımda.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.