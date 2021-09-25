Beşiktaş'ta Pjanic, Oğuzhan ve Salih sakatlandı

Süper Lig'de Altay deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta üç sakatlık daha yaşandı.



Siyah-beyazlıların yıldız isimlerinden Miralem Pjanic ile Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.



Maçın 32. dakikasında kenara gelen Miralem Pjanic, yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Oğuzhan Özyakup ise 76. dakikada arka adalesini tuttu ve oyundan alındı, yerine Can Bozdoğan girdi.



SALİH UÇAN DA SAKATLANDI



Salih Uçan, Altay maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşadı. Stattan görevlilerin yardımı ile ayrılan Salih'in durumu cumartesi günü yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.



Öte yandan Atiba ve Oğuzhan Özyakup'un Ajax maçında oynama ihtimallerinin oldukça düşük olduğu öğrenildi.



Ayrıca Beşiktaş'ta UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın da Ajax maçında forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ'IN SAKAT FUTBOLCULARI



Domagoj Vida

Welinton

Necip Uysal

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Rachid Ghezzal

Kevin N'Koudou

Alex Teixeira

Cyle Larin

Michy Batshuayi

Francisco Montero (Hasta)

Salih Uçan

Oğuzhan Özyakup

Atiba Hutchinson



METİN TEKİN



Gerçekten açıklamak çok kolay değil, 10. sakatlık var, 12 eksik var. Eksiklerden bir kadro var, çok ciddi bir Beşiktaş kadrosu, bir tek kaleci yok.



ÖNDER ÖZEN



İlk defa böyle bir 11 gördük, ilginç, 7 yerli, 4 yabancı. 31'de değişiklik oldu, 8+3'e döndü, 8+3 kuralı terse döndü. Beşiktaşlı bütün oyuncular sakat. Uzun yıllardır ligimizde bu kadar önemli oyuncuların, bu kadar sayıca fazla eksik olduğu bir hafta görüyorum bir takımda.



