Beşiktaş'ta Pjanic, Oğuzhan ve Salih sakatlandı

Süper Lig'de Altay deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta üç sakatlık daha yaşandı.
Siyah-beyazlıların yıldız isimlerinden Miralem Pjanic ile Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Maçın 32. dakikasında kenara gelen Miralem Pjanic, yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Oğuzhan Özyakup ise 76. dakikada arka adalesini tuttu ve oyundan alındı, yerine Can Bozdoğan girdi.
SALİH UÇAN DA SAKATLANDI
Salih Uçan, Altay maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşadı. Stattan görevlilerin yardımı ile ayrılan Salih'in durumu cumartesi günü yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.
Öte yandan Atiba ve Oğuzhan Özyakup'un Ajax maçında oynama ihtimallerinin oldukça düşük olduğu öğrenildi.
Ayrıca Beşiktaş'ta UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın da Ajax maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'IN SAKAT FUTBOLCULARI
Domagoj Vida
Welinton
Necip Uysal
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Rachid Ghezzal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Cyle Larin
Michy Batshuayi
Francisco Montero (Hasta)
Salih Uçan
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
METİN TEKİN
Gerçekten açıklamak çok kolay değil, 10. sakatlık var, 12 eksik var. Eksiklerden bir kadro var, çok ciddi bir Beşiktaş kadrosu, bir tek kaleci yok.
ÖNDER ÖZEN
İlk defa böyle bir 11 gördük, ilginç, 7 yerli, 4 yabancı. 31'de değişiklik oldu, 8+3'e döndü, 8+3 kuralı terse döndü. Beşiktaşlı bütün oyuncular sakat. Uzun yıllardır ligimizde bu kadar önemli oyuncuların, bu kadar sayıca fazla eksik olduğu bir hafta görüyorum bir takımda.
Siyah-beyazlıların yıldız isimlerinden Miralem Pjanic ile Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Maçın 32. dakikasında kenara gelen Miralem Pjanic, yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Oğuzhan Özyakup ise 76. dakikada arka adalesini tuttu ve oyundan alındı, yerine Can Bozdoğan girdi.
SALİH UÇAN DA SAKATLANDI
Salih Uçan, Altay maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşadı. Stattan görevlilerin yardımı ile ayrılan Salih'in durumu cumartesi günü yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.
Öte yandan Atiba ve Oğuzhan Özyakup'un Ajax maçında oynama ihtimallerinin oldukça düşük olduğu öğrenildi.
Ayrıca Beşiktaş'ta UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın da Ajax maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'IN SAKAT FUTBOLCULARI
Domagoj Vida
Welinton
Necip Uysal
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Rachid Ghezzal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Cyle Larin
Michy Batshuayi
Francisco Montero (Hasta)
Salih Uçan
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
METİN TEKİN
Gerçekten açıklamak çok kolay değil, 10. sakatlık var, 12 eksik var. Eksiklerden bir kadro var, çok ciddi bir Beşiktaş kadrosu, bir tek kaleci yok.
ÖNDER ÖZEN
İlk defa böyle bir 11 gördük, ilginç, 7 yerli, 4 yabancı. 31'de değişiklik oldu, 8+3'e döndü, 8+3 kuralı terse döndü. Beşiktaşlı bütün oyuncular sakat. Uzun yıllardır ligimizde bu kadar önemli oyuncuların, bu kadar sayıca fazla eksik olduğu bir hafta görüyorum bir takımda.