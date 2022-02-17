Beşiktaş'ta Pjanic, formasına kavuşuyor!

Beşiktaş'ta Antalyaspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakan Kara Kartal'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic, cezasını tamamladı.
Başarılı futbolcu, ligde cumartesi günü oynanacak Altay karşılaşmasında forma giyebilecek.
Adana deplasmanına gitmemesine rağmen Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, İzmir temsilcisi karşısında takımının en önemli kozlarından biri olacak.
Başarılı futbolcu, ligde cumartesi günü oynanacak Altay karşılaşmasında forma giyebilecek.
Adana deplasmanına gitmemesine rağmen Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, İzmir temsilcisi karşısında takımının en önemli kozlarından biri olacak.