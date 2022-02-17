Beşiktaş'ta Pjanic, formasına kavuşuyor!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, kırmızı kart cezasını tamamladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Pjanic, formasına kavuşuyor!
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17 Şubat 2022 11:44
Beşiktaş'ta Antalyaspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakan Kara Kartal'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic, cezasını tamamladı.

Başarılı futbolcu, ligde cumartesi günü oynanacak Altay karşılaşmasında forma giyebilecek.

Adana deplasmanına gitmemesine rağmen Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, İzmir temsilcisi karşısında takımının en önemli kozlarından biri olacak.

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