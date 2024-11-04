Beşiktaş'ta Onur Bulut'a forma yok!

Beşiktaş'ta teknik heyet, Kasımpaşa maçındaki performansının ardından Onur Bulut'a bir daha forma vermemeyi düşünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ta Onur Bulut'a forma yok!
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04 Kasım 2024 09:40
Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 kaybederken Onur Bulut'un performansı da tepki çekti.

30 yaşındaki sağ bek, bu sezon Samsunspor, Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı sahada sadece 1 dakika kalmıştı. Trabzonspor önünde 11, Konyaspor'a karşı 4 ve Galatasaray'a karşı da 5 dakika görev yaptı. Kasımpaşa karşısında ise ilk 11'deydi.

Beşiktaş'ta teknik heyetin Kasımpaşa maçındaki kötü performansın ardından Onur Bulut'a bir daha forma vermemeyi düşündüğü öğrenildi.

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