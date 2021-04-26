Beşiktaş'ta Necip Uysal gönülleri fethetti

Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Necip Uysal, gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünü kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Necip Uysal gönülleri fethetti
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26 Nisan 2021 10:13
Necip Uysal
Necip Uysal
Beşiktaş
Beşiktaş formasıyla A Takım'da 12. sezonunu geçiren Necip Uysal, bu sezon yaptıklarıyla taraftarın gönlüne girmeyi başardı.

Sezon başında yönetimin maaş indirimi teklifine ilk olumlu cevabı 30 yaşındaki futbolcu vermişti ve 1.2 milyon Euro olan yıllık ücretini 400 bin Euro'ya düşürmeyi kabul etmişti.

Atiba'nın ardından kaptanlığa yeniden dönen Necip, takımın da jokeri oldu.

Bu sezon 4 ayrı mevkide forma giyen başarılı orta saha, Kayserispor maçında da Atiba'nın yerine ilk 11'de forma giyip siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada övgülerini aldı.

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