Beşiktaş'ta N'Koudou kırgın ayrıldı!

Beşiktaş'ta 4 sezon aralıksız forma giyerken 109 resmi maçta 21 gol, 9 asiste imza atan Nkoudou, sessiz, sedasız ve bir hayli kırgın biçimde takımdan ayrıldı.
Uzun süredir forma şansı bulamasa da takımla birlikte antrenmanlara çıkan ve bu süreçte herhangi bir olumsuz tavır sergilemeyen 28 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında Atiba Hutchinson gibi taraftarlara veda etmek istiyordu ancak bu hayalini gerçekleştiremedi.
Sözleşmesi biten Kevin Nkoudou geçtiğimiz salı akşamı yapılan son antrenmanda Konyaspor maçının kadrosunda yer almadığını öğrenince tesislerdeki eşyalarını toplamaya başladı.
Büyük hayal kırıklığına uğrayan Kamerunlu oyuncu daha sonra takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve tesislerden ayrıldı.
KONYASPOR MAÇINA GİTMEDİ, KIRGIN AYRILDI
Siyah-beyazlı teknik heyete tepkili olan Kevin Nkoudou, Konyaspor maçına da gitmedi. Beşiktaşlı taraftarlarla vedalaşma hayali suya düşen yıldız futbolcunun haksızlığa uğradığını düşündüğü ve bu nedenle teknik heyete çok kırgın olduğu aktarıldı.
Serbest durumda olan Kevin Nkoudou ile Süper Lig'den birçok takım yakından ilgileniyor. Bazı İngiliz ve Fransız ekiplerinin de transfer listesinde yer alan Kamerunlu oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni kulübüyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.
Uzun süredir forma şansı bulamasa da takımla birlikte antrenmanlara çıkan ve bu süreçte herhangi bir olumsuz tavır sergilemeyen 28 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında Atiba Hutchinson gibi taraftarlara veda etmek istiyordu ancak bu hayalini gerçekleştiremedi.
Sözleşmesi biten Kevin Nkoudou geçtiğimiz salı akşamı yapılan son antrenmanda Konyaspor maçının kadrosunda yer almadığını öğrenince tesislerdeki eşyalarını toplamaya başladı.
Büyük hayal kırıklığına uğrayan Kamerunlu oyuncu daha sonra takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve tesislerden ayrıldı.
KONYASPOR MAÇINA GİTMEDİ, KIRGIN AYRILDI
Siyah-beyazlı teknik heyete tepkili olan Kevin Nkoudou, Konyaspor maçına da gitmedi. Beşiktaşlı taraftarlarla vedalaşma hayali suya düşen yıldız futbolcunun haksızlığa uğradığını düşündüğü ve bu nedenle teknik heyete çok kırgın olduğu aktarıldı.
Serbest durumda olan Kevin Nkoudou ile Süper Lig'den birçok takım yakından ilgileniyor. Bazı İngiliz ve Fransız ekiplerinin de transfer listesinde yer alan Kamerunlu oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni kulübüyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.
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