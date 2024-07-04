Beşiktaş'ta Muleka'nın bonservisi belli oldu

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda pivot santfor almak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, bu transfere bütçeyi kadrodan yaratacak. Birçok talibi bulunun Muleka'nın bonservisi de belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Muleka'nın bonservisi belli oldu
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04 Temmuz 2024 13:19
Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan, Di Maria'dan da son kararını vermesini isteyen siyah-beyazlı idareciler rotasını golcüye çevirdi.

6-7 MİLYON ARALIĞINDA BONSERVİS

Van Bronckhorst'un kadroda çok fazla düşünmediği Jackson Muleka'nın birçok talibi olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncuyu isteyen kulüplerle pazarlıklarını sürdürürken, 6-7 milyon aralığında bir bonservisle Muleka'yı göndermeyi düşünüyor. Buradan gelecek para da golcü transferi için kullanılacak.

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