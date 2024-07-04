Beşiktaş'ta Muleka'nın bonservisi belli oldu

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bugüne kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan, Di Maria'dan da son kararını vermesini isteyen siyah-beyazlı idareciler rotasını golcüye çevirdi.
6-7 MİLYON ARALIĞINDA BONSERVİS
Van Bronckhorst'un kadroda çok fazla düşünmediği Jackson Muleka'nın birçok talibi olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncuyu isteyen kulüplerle pazarlıklarını sürdürürken, 6-7 milyon aralığında bir bonservisle Muleka'yı göndermeyi düşünüyor. Buradan gelecek para da golcü transferi için kullanılacak.
Bugüne kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan, Di Maria'dan da son kararını vermesini isteyen siyah-beyazlı idareciler rotasını golcüye çevirdi.
6-7 MİLYON ARALIĞINDA BONSERVİS
Van Bronckhorst'un kadroda çok fazla düşünmediği Jackson Muleka'nın birçok talibi olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncuyu isteyen kulüplerle pazarlıklarını sürdürürken, 6-7 milyon aralığında bir bonservisle Muleka'yı göndermeyi düşünüyor. Buradan gelecek para da golcü transferi için kullanılacak.
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