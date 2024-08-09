Beşiktaş'ta Muçi, Rafa Silva'nın gölgesinde kaldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, hazırlık maçları ve Süper Kupa'daki performansıyla dikkat çekti, Muçi'yi gölgede bırakarak 10 numara pozisyonunda formayı kaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Muçi, Rafa Silva'nın gölgesinde kaldı
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09 Ağustos 2024 09:38
Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Rafa Silva hem hazırlık maçları hem de Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında ortaya koyduğu futbolla yeteneklerini gözler önüne serdi.

Başarılı performansıyla büyük alkış toplayan Portekizli yıldız, Ernest Muçi'yi de gölgede bıraktı.

EURO 2024'te Arnavutluk Milli Takımı'nda görev yapan ve bu nedenle gecikmeli olarak siyah-beyazlı ekibin kampına katılan Muçi orta sahada formasını Rafa Silva'ya kaptırdı. 23 yaşındaki Arnavut futbolcu, Galatasaray'ı 5-0 yendikleri Turkcell Süper Kupa maçında yedek soyunurken hiç süre alamadı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un geçtiğimiz ocak ayında Legia Varşova'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Muçi'yi beğendiği ancak 10 numara pozisyonunda tercihini Rafa Silva'dan yana kullandığı aktarıldı. Hollandalı hocanın ilerleyen dönemde Muçi'yi hem orta alanda hem de ihtiyaç halinde kanatlarda kullanmayı düşündüğü de belirtildi.

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