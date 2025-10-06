Beşiktaş'ta milli arada savunma operasyonu!

Bu sezon resmi maçların büyük bölümünde kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, savunma hattı için özel program hazırlıyor.

Beşiktaş'ta milli arada savunma operasyonu!
Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı.

Siyah-beyazlılar bu sezon oynadığı 13 resmi maçın 12'sinde gol yedi.

Ligde 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü. Avrupa kupaları eleme turlarında da beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte oynadığı 6 karşılaşmada 10 gol atarken 11 gol yedi. Beşiktaş, bu sezon yalnızca Kayserispor maçında kalesini gole kapatabildi.

Teknik ekibin milli arada savunma hattına özel bir program uygulayacağı ve bu soruna çözüm arayacağı öğrenildi.



SERGEN YALÇIN'DAN MERT GÜNOK YORUMU

Derbi sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleci Mert Günok'un performansıyla ilgili, "Kalemize top gelmediği için Mert'in performansını değerlendirmek mümkün değildi. Mert milli takım kalecisi, uzun süredir Beşiktaş'ta oynuyor. Çok önemli maçlar oynamış bir isim. Zaman zaman hata yapıyor ama futbol hatalar oyunu. Bu maçta Mert'lik bir durum yoktu" ifadelerini kullandı.



