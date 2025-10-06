Beşiktaş'ta milli arada savunma operasyonu!

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı.



Siyah-beyazlılar bu sezon oynadığı 13 resmi maçın 12'sinde gol yedi.



Ligde 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü. Avrupa kupaları eleme turlarında da beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte oynadığı 6 karşılaşmada 10 gol atarken 11 gol yedi. Beşiktaş, bu sezon yalnızca Kayserispor maçında kalesini gole kapatabildi.



Teknik ekibin milli arada savunma hattına özel bir program uygulayacağı ve bu soruna çözüm arayacağı öğrenildi.

Derbi sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleci Mert Günok'un performansıyla ilgili,ifadelerini kullandı.