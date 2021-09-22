Beşiktaş'ta Michy Batshuayi de sakatlandı

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'ın ardından Michy Batshuayi'den de kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi de sakatlandı
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22 Eylül 2021 15:05
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşayan Michy Batshuayi'den siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Beşiktaş, Michy Batshuayi dizinden sakatlandı. Belçikalı golcü, Altay maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda, Rachid Ghezzal da Altay karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

Öte yandan Atiba Hutchinson ile Welinton'ın da MR'larının çekildiği ancak durumlarının netleşmediği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK LİSTESİ

Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Rachid Ghezzal
Michy Batshuayi
Valentin Rosier (Kırmızı Kart)


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