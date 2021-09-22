Beşiktaş'ta Michy Batshuayi de sakatlandı

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşayan Michy Batshuayi'den siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
Beşiktaş, Michy Batshuayi dizinden sakatlandı. Belçikalı golcü, Altay maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda, Rachid Ghezzal da Altay karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.
Öte yandan Atiba Hutchinson ile Welinton'ın da MR'larının çekildiği ancak durumlarının netleşmediği ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK LİSTESİ
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Rachid Ghezzal
Michy Batshuayi
Valentin Rosier (Kırmızı Kart)
Beşiktaş, Michy Batshuayi dizinden sakatlandı. Belçikalı golcü, Altay maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda, Rachid Ghezzal da Altay karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.
Öte yandan Atiba Hutchinson ile Welinton'ın da MR'larının çekildiği ancak durumlarının netleşmediği ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK LİSTESİ
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Rachid Ghezzal
Michy Batshuayi
Valentin Rosier (Kırmızı Kart)