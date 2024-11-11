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Beşiktaş'ta Mert Günok'a tam not

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok, Başakşehir maçındaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Mert Günok'a tam not
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11 Kasım 2024 10:27
Beşiktaş'ta Konyaspor maçında omuz sakatlığı nedeniyle kaleyi Ersin'e devreden Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö karşılaşmasından sonra zorlu Başakşehir deplasmanında da formasını bırakmadı.

Tecrübeli eldiven eski takımına karşı iyi bir performans sergiledi. 90 dakika sonunda ortaya çıkan rakamlar beğeni topladı.

Turuncu-lacivertlilerin ataklarında devleşen Mert Günok Teknik Direktör Van Bronckhorst'u güvenini boşa çıkartmayarak teknik heyetten tam not aldı.

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