Beşiktaş'ta Krepin Diatta sürprizi

Beşiktaş, Monaco forması giyen Senegalli oyuncu Krepin Diatta'ya ocak ayında teklif yapılacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Krepin Diatta sürprizi
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20 Kasım 2024 09:03
Son güncelleme 20 Kasım 2024 09:20
Beşiktaş'ta devre arasında takıma seviye atlatacak transferler için şimdiden kollar sıvandı.

Siyah beyazlı yönetim önceliği bu sezon takımın etkili şekilde kullanamadığı kanatlara vermiş durumda.

Monaco'da oynayan Krepin Diatta menajerler tarafından sezon sonu için Beşiktaş'a önerildi. Taklvim'de yer alan habere göre; kanat bölgesinde; hızlı, çalım atan, şut tehdidi olan oyuncu eksikliği yaşayan Kartal'da son sözü Van Bronckhorst söyleyecek.

Gio, "Transfer dönemi gelecek. İhtiyaç olan bölgelere transfer yapmak istiyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada" diyerek ateşi yakmıştı. Hollandalı hocanın kararı doğrultusunda Siyah-Beyazlı yöneticiler devre arasında transfer teklifi yapabilir.

HEM FİZİKSEL HEM DE TEKNİK AÇIDAN YETENEKLİ

25 yaşındaki futbolcu sol kanat bölgesinde görev yapabiliyor. Senegalli kanat hem fiziksel; hem de teknik açıdan oldukça yetenekli. Siyah-Beyazlılar'ın kanat transferi yapma isteği hücum gücünü artırmak ve genişleyen maç programında kadroya daha fazla derinlik kazandırmak olarak biliniyor.

42 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

1.75 boyunda olan Diatta, Senegal Milli Takımı formasını 42 kez terletti. Monaco ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli futbolcunun değeri ise 12 milyon Euro.

 

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