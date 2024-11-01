Beşiktaş'ta kenetlenme: İşte alınan kararlar!

Beşiktaş derbi sonrası kenetlendi. Siyah-beyazlı takım teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için yapılacak seviyesiz yorumları yargıya taşıyacak. Ayrıca bazı idmanlar taraftara açık olacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kenetlenme: İşte alınan kararlar!
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01 Kasım 2024 09:50
Son güncelleme 01 Kasım 2024 09:55
Beşiktaş'ta kaybedilen Galatasaray maçı ve sonrasında yaşananlar, şampiyonluk için takımı daha birleştirdi.

Derbinin ardından takım içinde kimse birbirini suçlamadı. Yönetim, teknik heyete daha çok destek verdi.

Taraftar sosyal medyada oyunculara sahip çıktı. Cumartesi de büyük protesto yürüyüşü gerçekleştirilecek. Başkan Hasan Arat ve ekibi, bu birlik ve beraberlik sayesinde takımın bütün engellere rağmen şampiyon olacağına yürekten inanıyor. Bu doğrultuda yeni kararlar alındı.

HUKUKİ İŞLEM YAPILACAK

Öncelikle Giovanni van Bronckhorst'a laf ettirilmeyecek. Zorlu şartlara rağmen takımın oyununu gün geçtikçe daha da geliştiren Hollandalı teknik adamın yıpratılmasına izin verilmeyecek. Ulusal ve sosyal medyada, Van Bronckhorst hakkında bu zamana kadar yapılan seviyesiz yorumlar hakkında hukuki işlemler başlatılacak. Bu durum oyunculara yapılan yorumlar için de geçerli olacak.

Ayrıca futbolcularla olan enerjinin daha da artması için bazı idmanlar taraftarlara açık olacak.

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