Beşiktaş'ta kanada çifte hamle

Beşiktaş, sol kanat transferinde Armand Lauriente ve Zuriko Davitashvili'yi gündemine aldı.

19 Ağustos 2025 08:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kanada çifte hamle
Transferde hız kazanan Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda sol kanat transferi için gündemde yer alan Armand Lauriente ile olumlu temaslar kurulurken Sassoulo ile bonservis pazarlıkları sürüyor.

2027 yılında sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için İtalyanlar 20 milyon Euro isterken Serdal Adalı yönetimi de oyuncunun bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.

DAVITASHVILI DE GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta Lauriente dışında Fransa'dan da bir isim gündeme geldi.

Siyah-beyazlıların gündemine gelen isim ise St Ettienne oyuncusu Zuriko Davitashvili oldu.

Gürcü Davitashvili için kulübü  St Ettienne'de 20 milyon euro'luk bonservis isteği olsa da oyuncunun kapısını kimse çalmayınca Fransız ekibi Beşiktaş'a daha düşük fiyatla yeşil ışık yakmaya şimdiden başladı.
 
