Beşiktaş'ta Jonas Svensson kararı!

Beşiktaş'ın Norveçli beki Jonas Svensson, gelecek sezonda da takımda kalacak.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Jonas Svensson kararı!
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29 Nisan 2025 09:09
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Jonas Svensson'la ilgili netleşen bilgiler ortaya çıktı.

Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'in oturmasının ardından performansını yükselten Norveçli sağ bekin, sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılma gibi bir planının olmadığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TA MUTLU

Haziran 2026'ya kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'da ve kulüpte mutlu olduğu ifade edildi. 

Solskjaer ile vatandaşı Svensson arasındaki olumlu ilişkinin de etkili olduğu belirtilirken, teknik heyet ve yönetimin de tecrübeli futbolcuyu kadroda tutma düşüncesinde olduğu aktarıldı. 
 
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