Beşiktaş'ta Joao Mario'ya terapi

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, henüz beklentileri karşılayamayan Joao Mario'yu terapiye aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Joao Mario'ya terapi
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02 Ekim 2024 13:05
Son güncelleme 02 Ekim 2024 13:09
Beşiktaş'ın henüz verim alamadığı Joao Mario için Giovanni van Bronckhorst terapiye devam ediyor.

Beklenen katkıyı sağlayamadığı için üzgün olan oyuncusuyla görüşen Hollandalı teknik adam, "Takımın sistemine yakında alışacaksın." dediği öğrenildi.

Beşiktaş'a Benfica'dan transfer olan 31 yaşındaki Joao Mario, siyah beyazlı formayla çıktığı 3 maçta 1 asist yaptı. 



 
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