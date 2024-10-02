Beşiktaş'ta Joao Mario'ya terapi

Beşiktaş'ın henüz verim alamadığı Joao Mario için Giovanni van Bronckhorst terapiye devam ediyor.
Beklenen katkıyı sağlayamadığı için üzgün olan oyuncusuyla görüşen Hollandalı teknik adam, "Takımın sistemine yakında alışacaksın." dediği öğrenildi.
Beşiktaş'a Benfica'dan transfer olan 31 yaşındaki Joao Mario, siyah beyazlı formayla çıktığı 3 maçta 1 asist yaptı.
Beklenen katkıyı sağlayamadığı için üzgün olan oyuncusuyla görüşen Hollandalı teknik adam, "Takımın sistemine yakında alışacaksın." dediği öğrenildi.
Beşiktaş'a Benfica'dan transfer olan 31 yaşındaki Joao Mario, siyah beyazlı formayla çıktığı 3 maçta 1 asist yaptı.