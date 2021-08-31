Beşiktaş'ta Jeremain Lens ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jeremain Lens ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre, siyah-beyazlı takımla bir yıllık sözleşmesi olan 33 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrıldı.



Beşiktaş'ın Lens ile karşılıklı anlaşarak fesih yoluna gittiği belirtildi.



Jeremain Lens kısa bir süre içerisinde Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayacak.



