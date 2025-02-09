Beşiktaş'ta Immobile Sivas'ta dondu kaldı

Sakatlığı nedeniyle bir süre antrenmanlardan geri kalan ancak bu hafta içerisinde takıma dönen Ciro Immobile, dün Sivas'ta 11'de yerini aldı.



-7 derece oynanan maçta etkisiz kalan İtalyan santrfor, 64. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.



Kenara gelirken morali çok bozulan ve kafasını iki yana sallayarak çıkan 34 yaşındaki oyuncu, rakip kaleye hiç şut atamazken pas isabet oranında da yüzde 45'te kaldı.



Tecrübeli futbolcunun kötü performansı siyah-beyazlı taraftarları da çok kızdırdı.



