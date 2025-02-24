Beşiktaş'ta ilk 11'e göz kırptı: Hadziahmetovic

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kiralık gittiği Çaykur Rizespor'dan geri dönen Amir Hadziahmetovic, adım adım ilk 11'e yaklaşıyor.
Boşnak futbolcu, son iki maçta Chamberlain'in yerine sonradan oyuna dahil olurken kısa sürede Solskjaer'in gözüne girmeyi başardı.
KUPADA 11'DE YER ALMASI BEKLENİYOR
Chamberlain'den istediği verimi alamayan tecrübeli çalıştırıcının, Hadziahmetovic'e Antalyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında başlangıç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.
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