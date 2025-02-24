Beşiktaş'ta ilk 11'e göz kırptı: Hadziahmetovic

Ole Gunnar Solskjaer'in gözüne giren Beşiktaş'ın Boşnak oyuncusu Amir Hadziahmetovic, ilk 11'de yer almaya yakınlaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta ilk 11'e göz kırptı: Hadziahmetovic
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24 Şubat 2025 08:47

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kiralık gittiği Çaykur Rizespor'dan geri dönen Amir Hadziahmetovic, adım adım ilk 11'e yaklaşıyor. 

Boşnak futbolcu, son iki maçta Chamberlain'in yerine sonradan oyuna dahil olurken kısa sürede Solskjaer'in gözüne girmeyi başardı.

KUPADA 11'DE YER ALMASI BEKLENİYOR

Chamberlain'den istediği verimi alamayan tecrübeli çalıştırıcının, Hadziahmetovic'e Antalyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında başlangıç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.


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