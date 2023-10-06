Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi kötü bitti!

Üst üste başarısız sonuçların ardından Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.
Başarılı teknik adam, siyah beyazlı takımın başındaki ikinci döneminde istediği sonuçları alamadı.
BU SEZONUN PERFORMANSI
Şenol Güneş ikinci döneminde Beşiktaş'ta toplam 41 maçta; 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
Daha önce 2015 yılından 2019 yılına kadar Beşiktaş'ta görev yapan Güneş, o dönemi 198 maçta 116 galibiyet, 45 beraberlik ve 37 yenilgi ile tamamlamıştı.
EN KÖTÜ PERFORMANS
Teknik Direktör Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerinin ilk haftaları baz alındığında en kötü performansını sergiledi.
DAHA ÖNCE 2 YENİLGİ YAŞAMAMIŞTI
Siyah-beyazlılarda altıncı sezonunu geçiren Güneş, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının başında takımda görevde bulunuyordu. 71 yaşındaki teknik adam, söz konusu sezonların hiçbirinde ilk 6 haftada 2 yenilgi yaşamamıştı.
Güneş, sezon başı itibariyle Beşiktaş'ın başında en düşük puanı toplayıp, en çok gol yenilen ve en az gol atma sayısına ulaşılan sezonunu yaşadı.
Son olarak Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan siyah beyazlı takımda taraftarın yoğun protestosu sonrası Güneş, görevinden ayrıldı.
EN ERKEN ÜÇÜNCÜ AYRILIK
Şenol Güneş'in ayrılığı Beşiktaş tarihinde sezonu açan teknik direktörler arasında en erken üçüncü ayrılış oldu.
3 Eylül 1977 | Milovan Ciric:
13 Ağustos 1999 | Karl-Heinz Feldkamp
6 Ekim 2023 | Şenol Güneş
Başarılı teknik adam, siyah beyazlı takımın başındaki ikinci döneminde istediği sonuçları alamadı.
BU SEZONUN PERFORMANSI
Şenol Güneş ikinci döneminde Beşiktaş'ta toplam 41 maçta; 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
Daha önce 2015 yılından 2019 yılına kadar Beşiktaş'ta görev yapan Güneş, o dönemi 198 maçta 116 galibiyet, 45 beraberlik ve 37 yenilgi ile tamamlamıştı.
EN KÖTÜ PERFORMANS
Teknik Direktör Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerinin ilk haftaları baz alındığında en kötü performansını sergiledi.
DAHA ÖNCE 2 YENİLGİ YAŞAMAMIŞTI
Siyah-beyazlılarda altıncı sezonunu geçiren Güneş, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının başında takımda görevde bulunuyordu. 71 yaşındaki teknik adam, söz konusu sezonların hiçbirinde ilk 6 haftada 2 yenilgi yaşamamıştı.
Güneş, sezon başı itibariyle Beşiktaş'ın başında en düşük puanı toplayıp, en çok gol yenilen ve en az gol atma sayısına ulaşılan sezonunu yaşadı.
Son olarak Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan siyah beyazlı takımda taraftarın yoğun protestosu sonrası Güneş, görevinden ayrıldı.
EN ERKEN ÜÇÜNCÜ AYRILIK
Şenol Güneş'in ayrılığı Beşiktaş tarihinde sezonu açan teknik direktörler arasında en erken üçüncü ayrılış oldu.
3 Eylül 1977 | Milovan Ciric:
13 Ağustos 1999 | Karl-Heinz Feldkamp
6 Ekim 2023 | Şenol Güneş