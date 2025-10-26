27 Ekim
Beşiktaş'ta iki isimden müjdeli haber! Gözler Sergen Yalçın'da

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz, Kasımpaşa maçı öncesi takımla çalışmalara döndü. Kadroya dahil olup olmayacaklarına Sergen Yalçın karar verecek.

calendar 26 Ekim 2025 09:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar zorlu mücadele öncesinde iki önemli oyuncusundan sevindirici haber aldı.

TOURE VE DEMİR EGE GERİ DÖNDÜ 

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz, tedavi süreçlerini tamamladı.

İki futbolcu da hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara başladı.

KADRO KARARINI YALÇIN VERECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, oyuncuların son durumunu yakından takip ediyor.

Tecrübeli hoca, Toure ve Demir Ege'nin fiziksel hazırbulunuşluk seviyelerine göre Kasımpaşa deplasmanı kadrosunu şekillendirecek.

DERBİ ÖNCESİ MORAL OLDU

Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta bu iki oyuncunun dönüşü, hem teknik heyet hem de takım içinde moral yarattı.

Yalçın'ın, özellikle hücum hattında Toure'yi ikinci yarıda süre alacak şekilde değerlendirmesi bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
