Beşiktaş'ta iki isimden müjdeli haber! Gözler Sergen Yalçın'da

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlılar zorlu mücadele öncesinde iki önemli oyuncusundan sevindirici haber aldı.



TOURE VE DEMİR EGE GERİ DÖNDÜ



Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz, tedavi süreçlerini tamamladı.



İki futbolcu da hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara başladı.



KADRO KARARINI YALÇIN VERECEK



Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, oyuncuların son durumunu yakından takip ediyor.



Tecrübeli hoca, Toure ve Demir Ege'nin fiziksel hazırbulunuşluk seviyelerine göre Kasımpaşa deplasmanı kadrosunu şekillendirecek.



DERBİ ÖNCESİ MORAL OLDU



Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta bu iki oyuncunun dönüşü, hem teknik heyet hem de takım içinde moral yarattı.



Yalçın'ın, özellikle hücum hattında Toure'yi ikinci yarıda süre alacak şekilde değerlendirmesi bekleniyor.







