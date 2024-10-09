Beşiktaş'ta hücum istatistikleri çakıldı

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un ilk 6 maçına göre son 6 maçta gol pozisyonuna girme ve bunları gole çevirme oranı düştü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta hücum istatistikleri çakıldı
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09 Ekim 2024 09:36
Son güncelleme 09 Ekim 2024 09:37

Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, Siyah- Beyazlı takımla 12. maçına çıktı. Gio 'nun ilk 6 maçı ile son 6 maçı kıyaslandığında Siyah-Beyazlılar'ın gol pozisyonuna girmekte ve girdiği pozisyonları gole çevirmekte zorlandığı görülüyor.

İSTATİSTİKLER ÇAKILDI

İlk 6 maçına göre ortalama maç başına 5 net gol pozisyonuna giren ve 2.35 gol beklentisi yaratan Kartal son 6 maçta ise maç başına ortalama 2,5 pozisyona girip 1.94 gol beklentisi yaratabildi. İlk 6 maçta mücadele başına 7.1 isabetli şut çeken Kartal'ın son 6 maçında ise bu oran 5.3'e geriledi.

Siyah-Beyazlılar buna karşın ilk 6 karşılaşmaya göre maç başına daha çok şut çekip rakip cezasında ise daha çok topla buluştu. 

SAVUNMADA PROBLEM YOK

Beşiktaş ilk 6 maçta rakiplerine maç başına 18.1 ile ceza sahasında buluşma şansı verirken 2. altı maçlık periyotta bu rakam 17.8 'e düşmüş durumda.



 
 
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