Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, Siyah- Beyazlı takımla 12. maçına çıktı. Gio 'nun ilk 6 maçı ile son 6 maçı kıyaslandığında Siyah-Beyazlılar'ın gol pozisyonuna girmekte ve girdiği pozisyonları gole çevirmekte zorlandığı görülüyor.



İSTATİSTİKLER ÇAKILDI



İlk 6 maçına göre ortalama maç başına 5 net gol pozisyonuna giren ve 2.35 gol beklentisi yaratan Kartal son 6 maçta ise maç başına ortalama 2,5 pozisyona girip 1.94 gol beklentisi yaratabildi. İlk 6 maçta mücadele başına 7.1 isabetli şut çeken Kartal'ın son 6 maçında ise bu oran 5.3'e geriledi.



Siyah-Beyazlılar buna karşın ilk 6 karşılaşmaya göre maç başına daha çok şut çekip rakip cezasında ise daha çok topla buluştu.



SAVUNMADA PROBLEM YOK



Beşiktaş ilk 6 maçta rakiplerine maç başına 18.1 ile ceza sahasında buluşma şansı verirken 2. altı maçlık periyotta bu rakam 17.8 'e düşmüş durumda.







