Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst hiç sıkmadı!

Beşiktaş'ta bu sezon göreve gelen Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, kamp döneminde takıma hiç yükleme yapmadı. Geçen sezon bir aylık hazırlık sürecinde 8 futbolcu sakatlık yaşarken, bu kez kimsenin sakatlanmaması dikkat çekti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst hiç sıkmadı!
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23 Temmuz 2024 13:22
Beşiktaş, Slovenya kampının ardından İstanbul hazırlıklarına bugün başlayacak. Siyah-beyazlıların yurt dışındaki kamp döneminde dikkat çeken en önemli nokta, yeni Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un hafif geçen idmanları oldu.

Bundan önceki birçok kamp döneminde, birçok farklı teknik adam, yoğun ve güce dayalı çalışmalarla takımın fiziksel eksiklerini tamamlamak için mücadele ederken, Hollandalı çalıştırıcının farklı tavrının takıma nasıl bir yansıma getireceği daha sonra ortaya çıkacak.

ADALE SAKATLIKLARI ORTADAN KALKTI

Ancak her şeyden önemlisi, Van Bronckhorst'un bu çalışma düzeniyle takımdaki adale sakatlıklarının tamamen ortadan kalkması... Beşiktaş'ın geçen sezon, özellikle iki Hırvat teknik adam Hari Jukas ile Toni Modric'in idmanlarında siyah-beyazlılar yaklaşık bir ay içerisinde toplam 8 sakatlık birden yaşamıştı.

Bu süreçte Cenk Tosun, Salih Uçan, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Vincent Aboubakar ve Umut Meraş adale sakatlıkları yaşayan isimler olmuştu. 

 
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