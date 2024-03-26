Beşiktaş'ta Ghezzal gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta sözleşmesindeki şarta bağlı 1 yıllık uzatma opsiyonu kaldırılan Rachid Ghezzal büyük olasılıkla sezon sonu takımdan ayrılacak.
Cezayirli futbolcu, Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ve Teknik Direktör Fernando Santos'la yaptığı görüşmede opsiyonun kaldırılmasını kabul ederken, kalan maçlarda mümkün olduğu kadar takıma katkı yapmak istediğini bildirdi.
Ghezzal'ın, "Yaşadığım uzun süreli sakatlıklar ve bazı talihsiz olaylar nedeniyle 2 yıldır takıma yeteri kadar faydalı olamadım. Kontratımdaki uzatma opsiyonunu iptal etmek iki taraf için de iyi olur. Kalan maçlarda daha fazla forma şansı bularak takıma katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren ve 2020-21 sezonunda elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal'ın kalan maçlarda mümkün olduğu kadar oynamak ve yeniden form tutmak istediği bildirildi. Kariyerine Fransa Ligue 1'de devam etmeyi planlayan 31 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen bazı teklifleri şimdiden değerlendirmeye aldığı aktarıldı.
Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Ghezzal'ın sezon sonu sportif ve ekonomik açıdan kendisine en iyi teklifi yapan kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu Fransa'da daha önce Lyon ve Monaco formaları giymişti.
EN ÇOK KAZANAN İSİMLER ARASINDA
Beşiktaş, 2020-21 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal'ın bonservisini Ağustos 2021'de 3 milyon euro karşılığında Leicester City'den almıştı. Siyah-beyazlılar 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Cezayirli futbolcuya senelik 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ödüyor. Takımın en fazla kazanan oyuncuları arasında bulunan Ghezzal'ın ayrılması finansal açıdan siyah-beyazlıların elini güçlendirecek.
Cezayirli futbolcu, Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ve Teknik Direktör Fernando Santos'la yaptığı görüşmede opsiyonun kaldırılmasını kabul ederken, kalan maçlarda mümkün olduğu kadar takıma katkı yapmak istediğini bildirdi.
Ghezzal'ın, "Yaşadığım uzun süreli sakatlıklar ve bazı talihsiz olaylar nedeniyle 2 yıldır takıma yeteri kadar faydalı olamadım. Kontratımdaki uzatma opsiyonunu iptal etmek iki taraf için de iyi olur. Kalan maçlarda daha fazla forma şansı bularak takıma katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren ve 2020-21 sezonunda elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal'ın kalan maçlarda mümkün olduğu kadar oynamak ve yeniden form tutmak istediği bildirildi. Kariyerine Fransa Ligue 1'de devam etmeyi planlayan 31 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen bazı teklifleri şimdiden değerlendirmeye aldığı aktarıldı.
Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Ghezzal'ın sezon sonu sportif ve ekonomik açıdan kendisine en iyi teklifi yapan kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu Fransa'da daha önce Lyon ve Monaco formaları giymişti.
EN ÇOK KAZANAN İSİMLER ARASINDA
Beşiktaş, 2020-21 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal'ın bonservisini Ağustos 2021'de 3 milyon euro karşılığında Leicester City'den almıştı. Siyah-beyazlılar 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Cezayirli futbolcuya senelik 2 milyon 250 bin euro garanti ücret ödüyor. Takımın en fazla kazanan oyuncuları arasında bulunan Ghezzal'ın ayrılması finansal açıdan siyah-beyazlıların elini güçlendirecek.