Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Beşikaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni; başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyeleri, altyapı sporcuları ile siyah-beyazlı taraftarların katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
Bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Değerli Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Beşiktaş'a gönül veren kıymetli taraftarlarımız, Beşiktaş'ımızın geleneksel hale gelen bu bayramlaşma töreninde ilk kez Camia Başkanı olarak sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umarım nice güzel bayramlar yaşarız.Mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ediyorum" diye konuştu.
"BİZE ÇİFTE BAYRAM YAŞATACAKLARINA İNANIYORUM"
Akşam oynanacak Galatasaray derbisinde taraftarların son düdüğe kadar maça odaklanması gerektiğine dikkat çeken Adalı, "Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair-play içinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına, bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum. Derbide takımımızın en büyük destekçisi hiç şüphesiz yine büyük taraftarımız olacaktır. Bu maçta taraftarlarımıza önemli bir görev düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde olalım, 90 dakika boyunca sadece maça odaklanalım. Son düdüğe kadar takımımızı büyük bir coşkuyla destekleyelim. Beşiktaş'ımızı layık olduğu güzel geleceğe kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin desteğini hissetmek bizleri mutlu ediyor ve yorgunluğumuzu unutturuyor. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda önümüzde hiçbir şey duramaz. Futbol takımımıza derbide başarılar diliyor, mabedimizi dolduracak taraftarlarımıza verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyor, bir kez daha camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Siyah-beyazlı kulübün bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geleneksel bayramlaşma töreninde taraftarlara seslenerek, Galatasaray derbisine odaklanmalarını ve takımlarını son düdüğe kadar desteklemelerini istedi. Adalı, birlik ve beraberlik mesajı vererek, takımın galip geleceğine inandığını vurguladı.
Beşikaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni; başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyeleri, altyapı sporcuları ile siyah-beyazlı taraftarların katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
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