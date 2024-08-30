Beşiktaş'ta Gedson Fernandes rövanşı da boş geçmedi

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Lugano karşılaşmasında golünü atarak ilk maçın ardından rövanşı da boş geçmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes rövanşı da boş geçmedi
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30 Ağustos 2024 00:42
İsviçre'de 3-3 sona eren ilk maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Gedson Fernandes, rövanşta da Lugano filelerini havalandırdı.

65. dakikada Rafa Silva'nın şık pasını gole çeviren Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı takımı 2-1 öne geçirdi.

Profesyonel kariyeri boyunca en fazla 3 gol kaydeden orta saha oyuncusu, 5. resmi maçında aynı gol sayısına ulaştı.

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