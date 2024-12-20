Beşiktaş'ta Gedson Fernandes geri dönüyor

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes geri dönüyor
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20 Aralık 2024 12:07
Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Adana Demirspor maçının ardından formasına kavuşuyor.

Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart cezasını tamamladı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin forma vermesi durumunda Portekizli oyuncu, 1 maçlık aranın ardından Alanyaspor maçında sahadaki yerini alacak.

Gedson, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 8 gol, 2 asistlik performansla ön plan çıkmayı başardı.

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