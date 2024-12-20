Beşiktaş'ta Gedson Fernandes geri dönüyor

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Adana Demirspor maçının ardından formasına kavuşuyor.
Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart cezasını tamamladı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin forma vermesi durumunda Portekizli oyuncu, 1 maçlık aranın ardından Alanyaspor maçında sahadaki yerini alacak.
Gedson, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 8 gol, 2 asistlik performansla ön plan çıkmayı başardı.
Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart cezasını tamamladı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin forma vermesi durumunda Portekizli oyuncu, 1 maçlık aranın ardından Alanyaspor maçında sahadaki yerini alacak.
Gedson, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 8 gol, 2 asistlik performansla ön plan çıkmayı başardı.